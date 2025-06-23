Portekizliler duyurdu: Orkun Kökçü, Fenerbahçe'nin hedefinde!
Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk için önemli bir kadro kurmak isterken, Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi. A Bola'nın haberine göre, Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor. İşte detaylar...
Gelecek sezon için mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Sarı-Lacivertliler için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Bola'nın haberine göre, Fenerbahçe, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü listesine ekledi.
Habere göre; sarı lacivertilerin, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi.
Haberin devamında; 2014'ten beri şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'nin, Orkun Kökçü'nün etrafında güçlü bir takım inşa etmek istediği yazıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da, milli yıldıza serberts bir rol vererek ofansif orta saha pozisyonunda Orkun'u oynatmayı planladığı yazıldı.
REKOR BEDELLE TRANSFER OLDU
Benfica, Orkun’u Feyenoord’dan 25 milyon Euro’ya transfer etmişti. Bu rakam, Portekiz kulübünün verdiği en yüksek miktardaki bonservis rakamıydı. Kırmızı beyazlılar, 40 milyon Euro’nun altındaki bonservis tekliflerini kabul etmeyeceği aktarıldı.
Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 51 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 9 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2 maçta da süre alırken 2 asist kaydetti.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN BRUNO LAGE'YE TEPKİ!
Öte yandan Orkun Kökçü, Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynanan maçta dikkat çeken bir olaya imza atmıştı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Orkun, 61. dakikada yerini Renato Sanches’e bıraktı. Bu değişiklik sonrası genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Bruno Lage’ye tepkisini dile getirdi. Lage ise bu esnada Orkun’a sus işareti yaparak karşılık verdi.
Orkun’un yerine oyuna giren Renato Sanches, 63. dakikada golünü atarak skora katkı sağladı.
Golün ardından kameralar tekrar kenar yönetimine dönerken, Bruno Lage ile Orkun Kökçü’nün saha kenarında konuştuğu anlar ekrana yansıdı.
O ANLARA AÇIKLIK GETİRDİ
Orkun Kökçü, Bruno Lage ile arasında yaşananlar o anlara ilgili şu sözleri söylemişti:
"Kazanmayı seven bir insanım. Takım için en iyisini yapmak istiyorum. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Ancak sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Sahada bazen kontrolümü kaybedebiliyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bunu yaşayan tek kişi de ben değilim. Elbette hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz tavır bu değil."