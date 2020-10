Müebbet hapse çarptırıldı! Mahkemeyi protesto etti!

HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre Orhan Bal'ın ikizi Volkan Bal, 3 yıl önce akrabası Yusuf Bal tarafından öldürüldü. Yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı ama Orhan Bal, ikizinin ölümünden akrabası olan Gümüşhane Alçakdere Mahalle Muhtarı Beyler Bal’ı sorumlu tutuyordu. Plan yaptı ve muhtara pusu kurdu.

5 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Geçtiğimiz yıl aralık ayında muhtar Beyler Bal'a arkadan yaklaştı ateş açtı. Yere düşen muhtarı 5 yerinden vurup öldürdü. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı. Cinayeti an be an kaydetmişti.

Orhan Bal tarafından öldürülen Beyler Bal.

'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEYİ' REDDETTİ

Tutuklu sanık Orhan Bal ve kaçmasına yardım eden Fatih D., kısa sürede yakalandı. Orhan Bal hakkında tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme ve Fatih B. hakkında ise cinayet şüphelisine yardım ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması görüldü. Sanıklar mahkemede son savunmalarını yaptı. Orhan Bal, tasarlayarak öldürme iddialarını reddetti.

KARAR DURUŞMASINDA ALKIŞLI PROTESTO

“Tesadüfen karşılaştık” dedi. Mahkeme Orhan Bal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İyi hal ve tahrik indirimi bekleyen sanık mahkeme heyetini alkışlayarak protesto etti. Mahkeme, Fatih D'ye ise 'iyi hal' indirimi uyguladı. Müebbet hapis cezasını 25 yıla indirdi.