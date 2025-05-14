Muğla açıklarında deprem! Birçok ilde hissedildi: AFAD verileri ile Akdeniz-Muğla deprem büyüklüğü ve konumu
Son dakika haberine göre, Muğla açıklarında deprem oldu. AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntı, birçok ilden hissedilirken bölge sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 14 Mayıs 2025 AFAD son depremler listesi ile Akdeniz-Muğla deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler.
Muğla ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. AFAD verilerine göre, gece yarısı Akdeniz’de Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıkta deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Mayıs 2025 AFAD son depremler listesi ile Akdeniz-Muğla deprem verileri...
AKDENİZ'DE MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.51'de Akdeniz'de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta, Yunanistan'ın Kerpe adası yakınlarında meydana gelen sarsıntının derinliğinin 20,4 kilometre olduğu belirlendi.
Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir" ifadesini kullandı.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.