Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD: Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş: 05.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:51
Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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