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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:51
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        Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        SON DEPREMLER

        Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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