Muğla'da yol kenarındaki eve çarpan 19 yaşındaki sürücü öldü
Muğla'da bir kaza meydana geldi. Yol kenarındaki bir eve çarpan kamyonetin sürücüsü Arda Ö. (19) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre olay; Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi. Arda Ö. (19) idaresindeki kamyonet, yol kenarındaki eve çarptı.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Arda Ö, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Arda Ö, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Öte yandan kaza anında evde bulunan Düriye D'nin (71) ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.