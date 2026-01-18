Habertürk
        Son dakika: Muğla'da yol kenarındaki eve çarpan 19 yaşındaki sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Muğla'da yol kenarındaki eve çarpan 19 yaşındaki sürücü öldü

        Muğla'da bir kaza meydana geldi. Yol kenarındaki bir eve çarpan kamyonetin sürücüsü Arda Ö. (19) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:44
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre olay; Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi. Arda Ö. (19) idaresindeki kamyonet, yol kenarındaki eve çarptı.

        YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Arda Ö, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Arda Ö, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

        Öte yandan kaza anında evde bulunan Düriye D'nin (71) ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

