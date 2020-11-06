Muş Valisi'den sokakta sigara yasağı açıklaması

Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Muş'ta İl Hıfsızıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda alınan, "Cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının yasaklanması" kararı tartışılıyor. Daha önce Kütahya'nın Emet ilçesi ile Kastamonu ve Çankırı'da pazaryerlerinde aynı yasak getirilmişti.

Muş'ta alınan kararın daha geniş olması, ilçe, belde ve köyleri de kapsaması, ayrıca kamunun ortak kullanımında olan bütün alanları kapsaması, hukuken, "Böyle bir yasak konulabilir mi?" sorusuna yol açtı. Ben de kararın gerekçesini ve uygulanabilir olup olmadığını Muş'taki en yetkili kişiye, Vali İlker Gündüzöz'e sordum.

Vali Gündüzöz, sağlığa zararı nedeniyle sigaraya karşıtlığını her fırsatta dile getiriyor. Gündüzöz, "Elimde imkan olsa bu ülkede sigarayı tamamen yasaklarım. İnsanlar özel mekanlarında istedikleri gibi içsinler; orada herhangi bir yasak getirmiş değiliz" diyor.

"MASKE ÇIKARMANIN BAHANESİ"

Muş'ta sokakta, park-bahçelerde dolaşma kültürünün yaygın olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Sigara için vatandaşlarımız, sigara içmeyi bir hak olarak görerek maskeyi indiriyorlar. Bunu engellemeye matuf bir karar. Ana caddelerimizde yoğun insan trafiği var. Geç saatlere kadar vatandaşlarımız geziyorlar. Maske kullanmaya insanlarımız alıştılar; sosyal mesafeye alıştılar ancak arada sigara içen vatandaşlarımız bu kuralları ihlal ediyor. Salgınla mücadele kapsamında bu kararı aldık" dedi.

"YASAK DEĞİL, VESİLE"

Amaçlarının sigara yasağı koymak olmadığını, virüsün bulaşmasını engellemek olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Aslında vesile kılıyoruz. Farkındalık oluşturmaya yönelik bir karar. Zaten maske takmadığı zaman cezai müeyyide uygulanıyor" dedi. Sigara içtiği için vatandaşa ceza kesilmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Vali Gündüzöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün tedbirlerin birbirini destekler nitelikte alınması lazım. Bir yerde açık verdiğiniz zaman bütün tedbirler boşa gidiyor. Sigara içmeyenler açısından bakarak da bu kararı aldık. İl Hıfzısıhha Kurulu'nda hekim arkadaşlarımız da var. Kararımızın hukuki olduğunu ve Bakanlığın genel politikasına da uygun olduğunu değerlendiriyoruz. Sigarayı falan yasaklamıyoruz. Bu kararı, özgürlük alanına müdahale gibi değerlendirmek de yanlış olur. Temiz hava sahası, herkesin kullanımında olan bir alan ve virüsün bulaşma riski var. Amaç, vatandaşın maskesini çıkarmaması. Kamunun ortak kullanımı olan alanlarda vatandaşımız sigara içmeyecek."

HIFZISIHHA KANUNU NE DİYOR?

Karar, Hıfzısıhha Kanunu'nun 23, 27 ve 72. maddelerine dayanılarak alındı. Bu düzenlemelerde salgın hastalıklar konusunda izolasyon ve koruma tedbirlerinin alınacağı ifade ediliyor. Kolera, veba, bübon (lenflerin iltihaplanması) ve zatürre gibi hastalıklar sayılıyor. Virüs yeni olduğu için covid'le ilgili herhangi bir ifade yer almıyor ancak salgınların önlenmesi konusunda alınacak tedbirlere ayrıntılı olarak yer veriliyor.

MUŞ'TAKİ KARAR

Muş'ta uygulanan sigara içme yasağı, kamuya açık alanları kapsıyor ancak seyir hususi araçları kapsamıyor. Herhangi bir süre kısıtlaması da yok. Valiliğin duyurduğu kararda yer almamasına rağmen, köy, belde ve ilçelerde meydan, park, bahçe ve yollar da bu kapsamda sayılıyor. Vatandaş hiçbir şekilde bu alanlarda sigara içemeyecek. Bir espri ile yazımı bitireyim: Kararın, maske çıkarmaya gerekçe oluşturan sigara yasağı şeklinde yorumlanması mümkün. Maskesini çıkarmadan sigara içme yöntemini bulan olursa, ona da ceza kesilir mi? Bilemiyorum...