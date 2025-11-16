İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan İl Kongresi İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. İl Kongresi'nde konuşma yapan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Siyasetin yeniden tanzim edilmesi gerekiyor birilerine göre ve bu denklemde İYİ Parti olmasın istiyorlar. İYİ Parti'yi dar bir marjinal alana sıkıştırmak istiyorlar. Biz İYİ Parti'yi Türk siyasetinde boşalan merkeze ikame etmek için kurduk. Dar alanlarda kısa paslaşmalar yapmakla asla ve kat'a işimiz olamaz." dedi.

İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan İl Kongresi İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Olağan İl Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kongrede bir konuşma yaptı.

'SİYASET KALANLARLA YAPILIR'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu kongrelerin bile bu güzellikler için de yapılmasını dahi beklemiyorlardı. Onlara göre Türkiye'de ve İstanbul'da İYİ Parti bitmişti.Şimdi gelsinler bu salonda İYİ Parti'nin ne olduğunu İstanbul'un ne olduğunu görsünler. Partimizin 44 milletvekiliyle geldiği parlamentoda bugün 29 kişiyiz. 15 arkadaşımız partisinden istifa etti.Emin olun dava arkadaşlarım, birini bile kararından vazgeçirebilmek için bir tek cümle bile kurmadım. Çünkü ben biliyorum siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır. " dedi.