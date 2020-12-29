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HaberlerSağlıkMUTASYON! Son dakika: Korona aşısı etkisiz mi kalacak? Flaş açıklama
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Koronavirüs aşıları mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı? Virolog Dr. Tareen açıkladı

Çalışmalarını ABD'de sürdüren Virolog Dr. Semih Tareen, aşıların çok yönlü bağışıklık sağladığını belirtti. Dr. Tareen, "Virüsün bir kısmında mutasyon olsa ya da bir kısmı aşıdaki bir antikordan kaçsa bile aşının oluşturduğu diğer toplam antikorlardan kaçma ihtimali çok düşüktür. Dolayısıyla bu mutasyonların aşıyı etkisiz kılacağına dair bir endişemiz yok" dedi

MUTASYON! Son dakika: Korona aşısı etkisiz mi kalacak? Flaş açıklama
Mutasyonla ilgili kritik açıklama
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AA

Koronavirüs ailesinin soyağacına bakıldığında binlerce koronavirüsün var olduğunu söyleyen Virolog Dr. Semih Tareen, "Covid-19, insanlardaki ilk ve tek koronavirüs değil. Covid-19’a sebep olan SARS-COV-2 virüsü ile beraber insanlarda toplam 7 tane koronavirüs olduğunu biliyoruz. 4 koronavirüs çeşidi her zaman mevsimsel olarak aramızda seyrediyor. Her sene mevsimsel olarak nezle gibi semptomlara sebep olabiliyor. Bu 7 tip virüsün tamamı da hayvanlardan insanlara geçti. 2012’deki MERS koronavirüs salgını yarasalardan develere ve develerden de insanlara geçti" diye konuştu.

"COVID-19'DA ŞANSLIYIZ ÇÜNKÜ ELİMİZDE BAŞARILI AŞILAR VAR"

Aşıların genel özellikleri hakkında bilgiler veren Semih Tareen, bazı aşıların enfeksiyondan korumadığını ama ciddi bir hastalığı önleyebildiğini anlattı. Bazı durumlarda, kişinin virüsü kapabildiğini hatta virüsü yaymaya devam da edebildiğini kaydeden Tareen, "Fakat ciddi hastalık oluşmuyor. Bazı aşılar böyle çalışır. Bazı aşılar ise sterilize bağışıklık dediğimiz, virüsün kapılmasını da önler. Böyle durumlarda hem virüsü kapmaz hem de onu bulaştırmazsınız. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyadan 200’e yakın aşı var Covid-19 için. Biz Covid-19’da şanslıydık çünkü her virüs için aşı bulunmuyor. Aşısı bulunmayan bir sürü virüs var. Örneğin, çocukların hastanelik olmasına sebep olan RSV virüsü gibi virüsler var. Her virüsün biyolojisi birbirinden farklı. Ancak Covid-19’da şanslıyız çünkü elimizde başarılı aşılar var" değerlendirmesinde bulundu.

"İNGİLTERE'DEKİ MUTASYONUN DAHA BULAŞICI OLDUĞU KESİN DEĞİL"

İngiltere'de tespit edilen ve bütün dünyada aşıların işe yarayıp yaramayacağı konusunda endişelere sebep olan mutasyon hakkında da bilgiler veren Tareen, şunları söyledi: "Mutasyonlar genellikle yanlış anlaşılıyor. Her canlı mutasyon geçirir ve bu çok normal. Virüsler de mutasyon geçirir. Bugüne kadar SARS-COV-2’de (Covid-19'a sebep olan virüs) binlerce mutasyon kombinasyonu oldu. Verilere baktığımız zaman 30 bine yakın mutasyon kombinasyonu var. İngiltere’deki mutasyon kombinasyonu da bunlardan bir tanesi. Sadece İngiltere’de 2 bin mutasyon görüldü. Bu çok normal. Fakat bu en son görülen mutasyon kümesi ilgi çekti. Çünkü istatistiksel olarak daha sıkça görülmeye başlandı. Daha sıkça dediğim, diğer mutasyon varyantlarına kıyasla bu özel küme varyantı daha sıkça görülmeye başlandı. "

Tareen, hesaplamalar yapılmaya başlandığında bu varyantın ortalama yüzde 56 gibi daha fazla görülmeye başladığının tespit edildiğini ve bu bilgiden de yeni mutasyonun 1,5 kat daha fazla yayıldığına dair hipotezlerin ortaya çıktığını kaydederek, şöyle devam etti: "Bunlar hipotez. Bu dağılımın mutasyonlarla bir ilgisi var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Bu dağılımın sebebi başka faktörler de olabilir. İnsan davranışları da olabilir, süper yayıcıların davranışları da olabilir. Buna İngiltere’deki mutasyonlar diyoruz ama bu mutasyonların gerçekten İngiltere’de mi çıktığını bilmiyoruz. İngiltere’de 20 milyon poundluk yatırımlar ile taramalar yapılıyor ancak her ülkede böyle yatırımlar yok. İngiliz mutasyon kümesi başka bir ülkede de oluşmuş olabilir ama taramalar yapılmadığı için bunu net bilemiyoruz."

"MUTASYONLARIN AŞIYI ETKİSİZ KILACAĞINA DAİR BİR ENDİŞEMİZ YOK"

Yeni mutasyonun aşıların işlevselliğini nasıl etkileyeceği sorularına da cevap veren Tareen, bu mutasyonun aşıları etkisiz kılacağı düşüncesinin doğru olmadığını vurguladı. Aşıların çok yönlü bağışıklık sağladığına dikkati çeken Tareen, "Dolayısıyla doğal enfeksiyondan farklı bir bağışıklık oluşur. Virüsün bir kısmında mutasyon olsa bile ya da bir kısmı aşıdaki bir antikordan kaçsa bile aşının oluşturduğu diğer toplam antikorlardan kaçma ihtimali çok düşüktür. Dolayısıyla bu mutasyonların aşıyı etkisiz kılacağına dair bir endişemiz yok" şeklinde konuştu.

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