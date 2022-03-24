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NATO liderleri Ukrayna-Rusya gündemiyle toplandı

NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını sonrası ortaya çıkan durumu görüşmek için bir araya geldi. NATO liderleri, zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafının ardından NATO Zirvesi, NATO karargahında başladı.

Son dakika: NATO liderleri savaş gündemiyle toplanıyor - Güncel
NATO liderleri savaş gündemiyle toplandı
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AA / HABERTURK.COM

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bir araya geldi.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Zirve öncesi NATO liderleri aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi, aile fotoğrafı sonrasında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını bildirmişti.

Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.

Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

NATO, Kasım 2021'den beri Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması nedeniyle bu ülkeye tepki göstermiş ve Avrupa'nın doğusundaki varlığını artırmaya başlamıştı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasından sonra da bu hamlelere hız verildi.

Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'daki çok uluslu muharebe birliklerine takviye yapıldı. Bölgeye de çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi gönderildi. Ayrıca daha önce NATO'nun bir muharip birliğinin bulunmadığı Romanya'ya da askerler konuşlandırıldı.

Stoltenberg'in iki hafta önce verdiği bilgiye göre, Rusya'ya karşı alınan tedbirler çerçevesinde NATO'nun yüksek hazırlıklı durumda 130 jeti, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemisi ve ilave binlerce askeri Avrupa'nın doğusunda ve yakınlarında bulunuyor.

NATO, Rusya ile ortaya çıkan gerginliğin ardından tarihinde ilk kez Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirmişti. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.

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