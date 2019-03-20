Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı olarak kendi görevini fesheden kararnameyi dün imzaladı.

Nazarbayev, devlet televizyon kanalları aracılığıyla yaptığı halka hitabında, bugünkü hitabının özel olduğunu, kendisi için zor bir karar aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak yetkilerimi feshetme kararı aldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kalan görev süresi bitene kadar cumhurbaşkanlığı yetkisinin Senato Başkanı Kasım Jomart Tokayev'e devredileceğini söyledi.

Tokayev, yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Nazarbayev'den devraldı. 2020 yılına kadar görev yapacak.

Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan'ın Kaskelen ilçesinde doğdu. 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin birinci sekreterliğine seçilen Nazarbayev, 1 Aralık 1991'de oyların yüzde 98,7'sini alarak Kazakistan'ın cumhurbaşkanı seçildi. Nazarbayev'in görev süresi 2020 yılında sona erecekti. Nazarbayev, ülkeyi 30 yıl yönetti.

TECRÜBELİ DİPLOMAT

SSCB Dışişleri Bakanlığında 1975'te çalışmaya başlayan ve Singapur'daki SSCB Büyükelçiliğinde diplomat olarak kariyerine başlayan Tokayev, SSCB'nin Dışişleri Bakanlığında farklı kademelerde görev aldı.

1992'de Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Tokayev, 2 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Tokayev, Mart 1999'da Başbakan Yardımcısı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararnamesi ile 7 ay sonra Kazakistan Başbakanı oldu.

2002'de başbakanlıktan istifa eden Tokayev, Dışişleri Bakanı olarak 2007'ye kadar görev yaptı. Tokayev, bu görevinin ardından Kazakistan Senatosu Başkanı oldu.

Dışişleri Bakanlığı döneminde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda aktif rol oynayan Tokayev, bu yönde yapılan bazı anlaşmalara imza koydu.

Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay İşbirliği Örgütü'nde önemli görevler üstlenen Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, BM Cenevre Ofisi'nde Genel Müdür, BM Silahsızlanma Konferansı Genel Sekreter Özel Temsilcisi görevlerinde bulundu.

Tokayev, Kazakça, Rusça, İngilizce, Çince ve Fransızca biliyor.

Kazak dilinin Kiril alfabesinden Latin alfabesine dönüştürülmesinin destekçilerinden olan Tokayev, uyuşturucu satıcılarının ömür boyu hapis veya idam cezasına kadar sert şekilde cezalandırılmasını önermişti.

Tokayev, bu faaliyetleri ulusal çıkarları tehdit eden terörizm ile eş değer olarak tanımlamıştı.

Ayrıca Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili entegrasyondan yana yaklaşımları ile biliniyor.