Nikaha 12 gün kala öldürüldü

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SHOW Haber'in haberine göre; Adana'da Yusuf Çiftsüren geçen yıl 17 yaşındaki Hatun ile düğün yapmıştı, genç kızın yaşı tutmadığı için resmi nikah kıyamamışlardı.

Yusuf Çiftsüren'in eşi Hatun "Daha yeni gönderdiğim adam, karşımda oturuyor, yemek yiyordu. Benim bir sene önce burada düğünüm oldu. Yine burada çadır kurmuşum cenazesini yapıyorum." dedi gözyaşları içinde.

Yusuf Çiftsüren'in annesi ise yaşananları şöyle dile getirdi. "Maça gideceğim dedi, telefon geldi, beni tehdit ediyorlar gel beni fırından al dedi"

Kuzeni ile motosikletle yola çıkan Yusuf Çiftsüren silahlı saldırıya uğradı. İki kuzen hayatını kaybetti.

Yusuf Çiftsüren'in eşi, katillerin bir an önce bulunmasını istiyor.