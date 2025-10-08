Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika açıklama: Nitelikli dolandırıcılıktan 271 gözaltı | Son dakika haberleri

        5 milyar TL işlem hacimli nitelikli dolandırıcılık!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "971 vatandaşımızı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 kişi tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 07:45 Güncelleme: 08.10.2025 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 milyar TL'lik nitelikli dolandırıcılık!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 41 ilin İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, "yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları", "sahte altın sattıkları", "kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları" ve "sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları"nın tespit edildiğini belirterek, şüpheliler hakkında cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatıldığını aktardı.

        Bu kapsamda, 971 vatandaşı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde son bir aydır düzenlenen operasyonlarda 271 şüpheliden 206'sının tutuklandığını, 49'una adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi olduğunun tespit edildiğinin altını çizdi.

        Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü