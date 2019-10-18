Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AA'nın haberine göre, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti. Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KALIN VE KOCA'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Pakdil'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından "Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 18, 2019

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden, mütefekkir Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğum fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2019

Pakdil, 25 Aralık 2015'te düzenlenen Star Gazetesi Necip Fazıl Ödülleri Takdim Töreninde ''Necip Fazıl Saygı Ödülü''nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

NURİ PAKDİL KİMDİR?

1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde memleketinde 'Demokrasiye Hizmet' gazetesinde yayımladı. Lisedeyken 'Hamle' adında bir dergi çıkardı. İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

1969 yılında 'Edebiyat' dergisini ve 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları'nın ilk kitabı Batı Notları'dır. Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına, Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı.

28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı. Daha önce yayımlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.