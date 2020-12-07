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Son dakika haberler... O kentte koronavirüs vakaları artınca yeni uygulamaya geçildi!

Rize'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle artan yoğunluk üzerine bugünden itibaren hastanelerde sadece randevulu hastalara hizmet verilmeye başlandı. Yeni uygulama hakkından açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Bugün pandemi sürecinde ilimiz için bir milat. Önümüzdeki bir aylık süreçte hemşehrilerimizden destek bekliyoruz" dedi

Son dakika: O ilde artan vakaların ardından yeni uygulama! - Haberler
DHA

Rize'de, Covid-19 vakalarının beraberinde getirdiği hastanelerdeki yoğun iş yükünün azalması amacıyla yeni düzenlemeye gidildi.

DHA'nın haberine göre, kentte bugünden itibaren hastane polikliniklerinde koronavirüs vakaları dışında, yalnızca Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan hastalara hizmet verilmeye başlandı. Uygulamanın ilk gününde hastanelerdeki yoğunlukta azaldı.

'HASTALAR UYGULAMADAN MEMNUN'

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral pandemi kurulunun almış olduğu kararla 7 Aralık tarihinin kent için milat olarak belirlendiğini söyleyerek, "Hastanelerde çok ciddi bir yoğunluğumuz vardı. Buna rağmen pandemi döneminde hiçbir hizmette aksamız olmadı. Bugün itibariyle randevulu muayeneler başladı. Vatandaşımızın da bu konuda bize katkısı olduğunu görüyoruz. İstemesek de poliklinik önlerinde bir yoğunluk, yığılma yaşanıyordu. Pazartesi bizim en yoğun günümüzdür. Bugün randevulu sistemde beraber koridorlardaki boşluğu görüyoruz.

"UZUN SÜRE GÜCÜMÜZÜ KULLANMAYA YARAYACAK"

Hemşehrilerimiz bu uygulamadan memnun. Biz önümüzdeki 1 aylık süreçte hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Pandemiyi sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile yenmek mümkün değil. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle çalışanlarımız da bir bulaş yaşanıyordu. Hastanedeki yoğunluğun düşürmesi ile bu bulaşta az olacaktır. Bu da bizim gücümüzü uzun süre kullanmamızı yarayacak" dedi.

'BU UYGULAMA HEP SÜRMELİ'

Randevu alarak hastaneye tedavi için gelen Rahime Demiroğlu da, "Hastaneler boşalmış, kimse yok, bu manzara bizi sevindirdi. Önceleri pandemide olsa yine de çok doluydu. Randevulu sistem bence hep devam etmeli dedi.

Sevgi Güçlü vatandaş da, "Sistemden randevumu aldım, geldim. Çok boş buldum hastaneyi, sevindim. Normalde çok kalabalık olması gerekiyordu, hele de pazartesi günü. Görüyoruz ki randevulu sistem uygulaması işe yarıyor” diye konuştu.

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