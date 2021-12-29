O öğretmen görevden alındı 0:00 / 0:00

AA

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi (10) darp edip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y. (40) hakkında idari soruşturma kapsamında müfettiş raporunu hazırladı ve karar için dosya Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi.

ÖĞRETMEN GÖREVDEN ALINDI

AA'da yer alan son dakika haberine göre hazırlanan rapor kapsamında öğrencisini feci biçimde döven öğretmen Ali Rıza Y., Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından görevden alındı.

BAŞKA ÖĞRENCİLERE DE ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi (10) darp edip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y.'nin (40), 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü.

MASANIN ALTINDA ÇORABINI KOKLATTI ŞİKAYETİ

CİMER'e yapılan şikayetlerde; Ali Rıza Y.'nin lise düzeyinde soru sorup bilmeyenlere şiddet uyguladığı, öğrencileri masa altına sokup çoraplarını koklattığı ve 'sen bir çöpsün' diyerek çöp kutusunun üzerine oturttuğu iddia edildi.