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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ölüm içkisinde bilanço ağırlaşıyor! | Son dakika haberleri

        Ölüm içkisinde bilanço ağırlaşıyor!

        Başkentte sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:01
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        Ölüm içkisinde bilanço ağırlaşıyor!
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        Ankara'daki sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. Buna göre sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a yükseldi.

        35 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Başlatılan soruşturmada da 28 şüpheli tutuklandı. 30 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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