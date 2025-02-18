Ölüm içkisinde bilanço ağırlaşıyor!
Başkentte sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi
Giriş: 18.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:01
Ankara'daki sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. Buna göre sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a yükseldi.
35 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Başlatılan soruşturmada da 28 şüpheli tutuklandı. 30 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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