AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampı hakkında açıklamalar yaptı. Çelik, Gazze'de yaşananlar sonrası Filistin devletinin tanınması konusunda uluslararası çağrı yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının ilk gününü değerlendirdi, ikinci günü hakkında bilgi verdi.

Çelik şunları söyledi:

"Adalet, iç güvenlik ve dış politika konusunda yarın bakanlarımızın sunumları olacak. Genel Başkanımız başkanlığında bütün heyetimizle birlikte soru-cevap istişare toplantısı yapacağız. En kapsamlı mekanizmalarının başında geliyor. Daha sonra Genel Başkanımızın değerlendirmesi ve diğer politikalar temelinde kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlayacağız.