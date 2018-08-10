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Son dakika: Ordu ziyaretinde Bakanı kızdıran görüntü!

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum doğal afetlerle sarsılan ve sel suları nedeniyle büyük zarar gören Ordu'nun Ünye ilçesinde incelemelerde bulundu. Dere yatağı üzerine yapılan kaçak evlerin yıkılması talimatını veren kurum o sırada bir binanın inşaatını gördü. Dere yatağındaki görüntü sonrası Bakan kurum sinirlenerek, dere yataklarına ev yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu

10.08.2018 - 18:52 | Güncelleme: DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'nun Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçesinde selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Ünye ilçesinde selden yıkılan Cevizdere Köprüsü'nü ve sel sularının bastığı bir tekstil fabrikasını da inceledi. Bakan Kurum'un yıkılan köprü incelemesi sırasında ise selden dolayı yaklaşık 3 milyon lira zararı olduğunu belirten Mustafa Çakır, dere yatağı bölgesinde Ünye Belediyesi'nin dolgu çalışması yaptığını, bunun da yanlış çalışma olduğunu belirterek, bakana belediyeyi şikayet etti. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise sel afetinin büyük boyutlu olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yöneticilerine talimat vererek, dere yatağı üzerinde bulunan kaçak binaların tespit edilmesini ve valilik koordinasyonunda yıkımının da yapılmasını istedi. Yıkılan köprünün yakınında, dere yatağında bulunan inşaat halindeki binayı görünce kızan Bakan Kurum, dere yataklarına yapı yapılmaması gerektiğini söyledi.

'DERE KENARINDA KAÇAK YAPILARIN YIKIMINI YAPACAĞIZ'

Bölgede meydana gelen selle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, tüm ekibin sahada çalışma yaptığını, çalışmalarında 1 hafta içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Sahada dere güzergahında varsa eğer kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapıp valiliğimiz koordinasyonunda bunlarında yıkımını, imarsız kaçak yapılar varsa eğer bunlarında yıkımını yine valiliğimiz koordinasyonunda yapacağız. Bizim bir stratejik eylem hazırlamamız gerekiyor. İklim değişikliği söz konusu. Dere kesitlerinin genişlemesi mi gerekiyor, bizim atık su kanallarımızın, yağmur suyu kanallarımızın genişlemesi mi gerekiyor bunuda belediyelerimizle işbirliği içerisinde çalışacağız inşallah. Vefat eden vatandaşımızın cenazesine de gittik, yakınlarının başı sağolsun, Ordumuza geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah biz devletimiz olarak sahadaki sorunu problemi en yakın zamanda çözüp insanları daha önceki yaşamlarına yaşam kalitesine kavuşturacağız" dedi.

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