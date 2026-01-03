Osmaniye'de korkutan yangından bir kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hilal Sofuoğlu, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hilal Sofuoğlu (75), evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İlçedeki Akpınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Evde tek başına yaşayan Hilal Sofuoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sofuoğlu'nun cesedi morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.