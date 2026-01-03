Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Osmaniye'de korkutan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye'de korkutan yangından bir kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hilal Sofuoğlu, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 15:35 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:35
        Evde çıkan yangında can verdi!
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hilal Sofuoğlu (75), evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İlçedeki Akpınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Evde tek başına yaşayan Hilal Sofuoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

        YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sofuoğlu'nun cesedi morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı

        Arnavutköy'de İETT otobüsünün bariyere çarpması nedeniyle 2 yolcu yaralandı. (AA)

        #Osmaniye
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları