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        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı

        ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı

        ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:28
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        ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

        Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.

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