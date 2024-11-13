ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi
Giriş: 13.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:28
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.
Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.
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