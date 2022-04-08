Oto yıkamacılar doldu taştı! O kente çamur yağdı! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı uyarısı yapmıştı. Toz taşınımı dün akşam itibarıyla İzmir’de de görüldü.

ARAÇLARIN ÜZERİNİ ÇAMUR KAPLADI

İHA'da yer alan habere göre yağan yağmurla birlikte yer yüzüne çamur olarak inen tozlar, araçların üzerini kapladı. İzmirliler sabah uyandıklarında araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını gördü.

OTO YIKAMACILARDA KUYRUK OLUŞTU

Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeyi tercih ederken, bazıları da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda yoğunluk ve uzun araç sıraları oluştu.

"İŞLERİMİZ YÜZDE 70-80 ARTTI"

Konak ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıda da araç yoğunluğu görüldü. İşletmeci Kerem Vazgeç, çamur yağışı sebebiyle sabah erken saatlerde insanların araçlarını yıkatmaya getirdiklerini belirterek, “Araçların üzerine tamamen çamur olarak yağmış. İşlerimizde de bu yüzden bir artış var. İnsanlar araçlarını yıkatmak için uğraşıyorlar. Yoğunluktan dolayı da sıra var. Araçları sayamadık ama sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk başladı. Biz de araç yıkama fiyatı iç dış olarak 45 TL, piyasaya göre biraz uygun yıkıyoruz. İşlerimiz şu an yüzde 70-80 oranında arttı” dedi.

"ARACI DÜN TEMİZ BIRAKMIŞTIM"

Aracını yıkatmaya getiren Barış Örekli ise toz taşımının ve çamur yağışısın küresel ısınma sebebiyle doğanın getirdiği bir şey olduğunu söyleyerek, “Yapacak bir şey yok. Aracı dün temiz bırakmıştım ama bugün çamur içinde buldum. Direkt yıkamaya getirdim” diye konuştu.

Bir diğer müşteri Ersin Güler de, “2-3 gün boyunca çamur yağdığından dolayı arabamın rengi de siyah olduğu için ciddi bir renk farkı oluştu. Çamur bir anda fark ettirdi. Bu benim ikinci aracım, az önce kahverengi olan diğer aracımı da yıkatmak için getirdim” ifadelerini kullandı.