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Otomotivde taksit düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, perakende satışlarda uygulanacak ilke ve kurallarda değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre taksitli mal ve hizmet satışlarında otomotiv için düzenleme yapıldı. Buna göre taksit sayıları fatura değeri 120 bin TL altında olan araçlar için 60 ay, 750 bin TL üzerinde araçlar için 24 ay oldu

Son dakika! Otomotivde taksit düzenlemesi - Haberler
HABERTURK.COM

Otomotivde taksit düzenlemesine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

6 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklendi.

Nihai fatura değerine göre taksit sayıları aşağıdaki gibi belirlendi:

- 120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay

- 120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay

- 300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay

- 750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay

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