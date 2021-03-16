Otomotivde taksit düzenlemesi

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Otomotivde taksit düzenlemesine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

6 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklendi.

Nihai fatura değerine göre taksit sayıları aşağıdaki gibi belirlendi:

- 120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay

- 120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay

- 300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay

- 750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay