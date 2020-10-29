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HaberlerMagazinSON DAKİKA: Oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi hayatını kaybetti
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Oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Şerife Petekkaya'nın, akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklama ile duyurdu: Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum.

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