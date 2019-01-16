Fransa basınının son dakika olarak duyurduğu habere göre; Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak’ı 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Stuttgart’a sattı.

Ozan Kabak'ın takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.

Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken Ozan Kabak, 12 milyon euro bedelle Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen oyuncusu olacak. Bundesliga'da 17 haftada topladığı 14 puanla alt sıralarda yer alan Stuttgart'ın yardımcı antrenörlüğünü Halil Altıntop yürütüyor.

18 yaşındaki futbolcuyu transfer sezonunun başında Roma kadrosuna katmak istemişti. İtalyan kulübü, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 7.5 milyon euro karşılığında transfer etmek için girişimlerde bulundu ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan'ın gitmesine onay vermedi.

Fatih Terim, Ozan Kabak'la ilgili, "Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmesine zamanı geldiğinde izin veririz" açıklamasını yaptı.

Son olarak İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Roma'nın Stuttgart, Watford, Borussia Dortmund ve Manchester United ile transfer yarışında olduğunu yazdı.

OZAN KABAK KİMDİR?

Galatasaray alt yapısından yetişen Ozan Kabak stoper pozisyonunda oynarken zaman zaman sol bekte de forma giyiyor. Genç oyuncu bu sezon U19 ligde 23 maça çıkarken attığı 7 golle de dikkatleri çekti. Geçtiğimiz yıl U17 Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımın formasını giyen Ozan Kabak 9 maçta 2 gol kaydetmişti. Ozan Kabak bu sezon ise Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giydi.