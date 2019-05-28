Bundesliga'da dün takımı Stuttgart'la birlikte play-out maçına çıkan ve mücadelede sakatlanan Ozan Kabak, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

Küme düşen ve gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Stuttgart'ta forma giyen genç futbolcu, takım arkadaşı Holger Badstuber'le bir hava mücadelesinde çarpışmış ancak tedavisinin ardından maça devam etmişti.

TFF'den yapılan açıklamada Ozan'ın Antalya'da yapılan tetkiklerin ardından burnunda kırık tespit edildiği ve bu nedenle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı."