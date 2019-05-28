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Son dakika: Ozan Kabak, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika haberine göre 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

Ozan Kabak

Bundesliga'da dün takımı Stuttgart'la birlikte play-out maçına çıkan ve mücadelede sakatlanan Ozan Kabak, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

Küme düşen ve gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Stuttgart'ta forma giyen genç futbolcu, takım arkadaşı Holger Badstuber'le bir hava mücadelesinde çarpışmış ancak tedavisinin ardından maça devam etmişti.

TFF'den yapılan açıklamada Ozan'ın Antalya'da yapılan tetkiklerin ardından burnunda kırık tespit edildiği ve bu nedenle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı."

 

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