Bundesliga'da normal sezonu 16. tamamlayarak ligde kalabilmek için play-out oynayan Stuttgart, Union Berlin'e diş geçiremedi ve küme düştü!



Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın devre arasında transfer olduğu Alman ekibi, evinde 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Union Berlin'le 0-0 berabere kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, bir hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Holger Badtsuber ile sakatlandı ve kafası yarıldı. İki oyuncu da futbolseverleri korkuturken tedavilerinin ardından oyuna devam etti.

Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Stuttgart'ta Ozan Kabak'ın yanı sıra Berkay Özcan ile Beşiktaşlı eski futbolcular Mario Gomez ve Andreas Beck de forma giyiyor.



