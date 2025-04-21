Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.

İfadesinin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, şunları kaydetti: "Bu soruşturmanın açılmasının tek sebebi şudur; CHP 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur ve emin adımlarla iktidara ilerlemektedir. Bu soruşturmanın amacı, Türkiye'nin birinci partisinin itibarını zedelemek, Türkiye'nin birinci partisini kamuoyu nezdinde algısını aşağıya düşürmek ve Türkiye'nin birinci partisinin iktidar yürüyüşünü engellemektir.

20 yılı aşkın Türkiye'yi yöneten iktidar, artık Türkiye'yi yönetemez hale geldi. Türkiye'nin sorunlarına artık çözüm üretemiyorlar. Türkiye'nin çoklu kriz ortamının içerisinde aynı anda bir güvenlik krizini yaşıyoruz, kendi yeni doğmuş bebeğini koruyamayan bir iktidar var. Narin'i koruyamayan bir iktidar var, Bolu'daki canlarını koruyamayan bir iktidar var, 6 Şubat depremlerinde vatandaşı enkaz altında bırakan bir iktidar var. Türkiye aynı anda bir güvenlik krizini, bir adalet krizini, bir ekonomik krizi yaşıyor."