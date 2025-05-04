Özel: CHP provokasyonla sindirilecek bir parti değil

CHP Genel Başkanı Özel, bugün uğradığı saldırının ardından parti genel merkezinden açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından satır başları:

Bu sabah saat 6'da çıkıp İstanbul'a gittik. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine gittik, orada partimizin tarihsel tutarlılığını vurgulamaya gittik. Ve bundan sonrasında da Türk'ün Kürt'ün kardeşliğine birlikteliğine sahip çıkmak için gittik. Bugün orada hiç istemediğimiz bir şey yaşadık. Hiç dert etmeyin marifet hiç ezilmemek bu dünyada. Ama kunduna getirip ezerlerse kekik, lavanta, ıtır misali, Nazım misali, Sırrı misali, Ekrem misali güzel kokmak... Marifet ezilmemek ama kunduna getirip de ezerlerse kötü kokmamak, güzel kokmak.

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"BİR EKREM GİDER BİN EKREM GELİRİZ"

Bugün Ekrem Başkanımızı, 6 belediye başkanımızı ezmeye çalışıyorlar ama kötü bir koku yok güzel kokuyorlar. Ekilir ekin gelir, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz. Bizi ezmek kurtuluş mu? Bir Ekrem gideriz bin Ekrem geliriz. Bizi ezmek kurtuluş mu buna kimse güvenmesin. Yarınlara umutla bakanlara bir katil, bir provakatörle had bildirmeye çalışanlara biz bir santim eğilmeyiz, bir kelime eksik konuşmayız. Biz eğilirsek bunlar millete diz çöktürür, biz kazanacağız Türkiye kazanacak.