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        Haberler Gündem Özel: CHP provokasyonla sindirilecek bir parti değil

        Özel: CHP provokasyonla sindirilecek bir parti değil

        CHP Genel Başkanı Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi görüşe mal etmiyorum. Bugün yapılan saldırıyı Ekrem Başkan'a arkadaşlarımıza yapılan kumpastan bağımsız görmüyorum. Herkes aklını başına alsın. CHP böyle bir provokasyonla sindirilecek, yolundan döndürülecek bir parti asla değildir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 23:14 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:43
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        Özel: CHP provokasyonla sindirilecek bir parti değil
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        CHP Genel Başkanı Özel, bugün uğradığı saldırının ardından parti genel merkezinden açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından satır başları:

        Bu sabah saat 6'da çıkıp İstanbul'a gittik. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine gittik, orada partimizin tarihsel tutarlılığını vurgulamaya gittik. Ve bundan sonrasında da Türk'ün Kürt'ün kardeşliğine birlikteliğine sahip çıkmak için gittik. Bugün orada hiç istemediğimiz bir şey yaşadık. Hiç dert etmeyin marifet hiç ezilmemek bu dünyada. Ama kunduna getirip ezerlerse kekik, lavanta, ıtır misali, Nazım misali, Sırrı misali, Ekrem misali güzel kokmak... Marifet ezilmemek ama kunduna getirip de ezerlerse kötü kokmamak, güzel kokmak.

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        "BİR EKREM GİDER BİN EKREM GELİRİZ"

        Bugün Ekrem Başkanımızı, 6 belediye başkanımızı ezmeye çalışıyorlar ama kötü bir koku yok güzel kokuyorlar. Ekilir ekin gelir, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz. Bizi ezmek kurtuluş mu? Bir Ekrem gideriz bin Ekrem geliriz. Bizi ezmek kurtuluş mu buna kimse güvenmesin. Yarınlara umutla bakanlara bir katil, bir provakatörle had bildirmeye çalışanlara biz bir santim eğilmeyiz, bir kelime eksik konuşmayız. Biz eğilirsek bunlar millete diz çöktürür, biz kazanacağız Türkiye kazanacak.

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        "CHP, PROVOKASYONLA SİNDİRİLECEK BİR PARTİ DEĞİLDİR"

        Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi görüşe mal etmiyorum. Bugün yapılan saldırıyı Ekrem Başkana arkadaşlarımıza yapılan kumpastan bağımsız görmüyorum. Herkes aklını başına alsın. CHP böyle bir provokasyonla sindirilecek, yolundan döndürülecek bir parti asla değildir.

        Bundan sonra bizim önümüzde duranlar milletin iradesine istikamet çizmeye çalışanlar, cunta heveslileri şunu biliniz biz bugün yaşananları ne size ne de başkalarına mal edecek kolaycılıkta değiliz.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evinden kendi evimize gidiyoruz hep birlikte iktidara yürüyoruz. Türkiye'nin güzel insanları hangi partiye oy vermiş olursa olsun bu ülkenin namuslu, terbiyeli, çalışkan güzel insanları artık korkmayın kimse sizi ezemez, sömüremez. Artık gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, bir kez daha 100 yıl sonra kardeşliği, dostluğu ve çalışkanlığı ön plana alarak bu ülkeyi şaha kaldırma dönemidir.

        Kimsenin yarınlardan kaygısı olmasın, kimsenin en ufak bir korkusu, kuşkusu olmasın. Biz korkuyu da kaygıyı da çok geride bıraktık. Bizi ne katilleri ne güçleri ne savcıları ne de bu ülkenin yarınlarına karşı kurdukları kumpasları yıldıramaz. Biz Türkiye Cumhuriyetine inanıyoruz.

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