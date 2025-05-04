CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin çıkışında tokatlı saldırıya uğradı.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemezken, Özel saldırı sonrası koruma altına alındı.

CHP PM Üyesi Sezgin Tanrıkulu saldırgan hakkında "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in darp edilmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Özgür Özel'e yönelik saldırıyı yapan zanlı işsiz, farklı suçlardan 3 sabıkası var. İlk belirlemelere göre şahsın ve ailesinin örgütsel bir kaydı bulunmamakta.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

YERLİKAYA: HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" dedi. REKLAM ÖMER ÇELİK: SALDIRGAN HESAP VERECEK AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi. "DEMOKRASİMİZE YAPILAN BİR SALDIRI" Ömer Çelik Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada da şunları söyledi: "Gerçekten çok üzgünüz. Sırrı Süreyya arkadaşımızı sonsuzluğa uğurlayacağız. Böyle bir günde CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı bizi üzmüştür, lanetliyoruz. Bu saldırıyı kendimize yapılmış kabul ediyoruz. Siyaset kurumuna yapılmış hiçbir saldırıyı kabul etmeyiz. Lanetliyoruz. Herhangi birine yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırıdır.

Bu tip saldırganlıkla siyasi hayatımızda mücadele ettik. Bireysel ve kurumsal pek çok saldırıyla doludur. Demokrasi mücadelemizin önemli bir boyutu da siyaset kurumunun topyekun cevap vermesi üzerine kuruludur. Böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması bizi derinden üzdü. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kabul edilemez, sonuna kadar reddedilmesi gereken saldırı. Demokrasimize karşı yapılmış bir saldırı sayıyoruz. Saldırgan hesap verecek. Yakalandı, olayın tüm boyutları ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin Terörsüz Türkiye dönemini konuştuğu dönemde böyle bir saldırı olması hem üzüntü vericidir hem de siyaset kurumunun fiziki saldırıya karşı topyekun hareket etmesini gösteren bir durumdur. Bir takım bilgiler var ama soruşturma devam ettiği için açıklamayalım. Emniyetimiz ve adliyemiz konunun üzerindedir. Büyük bir hassasiyetle buna bakılacak. Bu tip saldırılar demokrasimize yapılan saldırılardır." YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Genel Başkanımız Sn.Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. KILIÇDAROĞLU: LANETLİYORUM Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. ADALET BAKANI TUNÇ: ŞİDDET HİÇBİR GÖRÜŞÜN MEŞRU ARACI OLAMAZ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.