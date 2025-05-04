CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından, AKM çıkışında uğradığı fiziki saldırı sonrası ilk kez konuştu. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Bugün Sırrı Süreyya Önder'in, çok değerli dostumuzun cenazesi için buradayız. AKM'de törene katıldık. Gezi Parkı'ndaki ağaçlara dozerler yürüdüğünde önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder olmasaydı bugün AKM'nin yerinde AVM olabilirdi. Bugün hepimiz yerine Silivri'de olan Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman... O ağaçlar yıkılmayacak, AVM yapılmayacak deyip, süreci yönettiler. Bu işin başında Sırrı Süreyya Önder vardı.

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Bugün Ceren'i tek kızı olan bir baba olarak boğazım düğümlenerek izledim. Kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım. Türkiye'nin terör sorunundan kurtulmasının, hak ihlallerinin son bulması lazım. Tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazımdı.

Birileri bunlar konuşulsun istemediği için birileri bu saldırıya yol verdiler. Bir süredir tehditler alıyoruz. Sırrı Süreyya Önder'in aramızdan uçup gidişinin önüne bu saldırı geçmemesi lazım. Eşimi, annemi, kızımı arayıp devam ediyorum dedim. Programımıza devam ediyoruz.