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        Haberler Dünya Pakistan'da tren saldırısı: 450 yolcu rehin! | Dış Haberler

        Pakistan'da tren saldırısı: 450 yolcu rehin!

        AFP'nin son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Pakistan'da militanlar bir yolcu trenine saldırdı, 450 yolcu rehin alındı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 11.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:31
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        Pakistan'da tren saldırısı: 450 yolcu rehin!
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        Pakistan'ın güneybatısında yüzlerce yolcuyu taşıyan trene militanlar saldırdı. Saldırı sonucu makinist yaralandı. AFP, 450 yolcunun rehin alındığını bildirdi.

        Yetkililer, Pakistan'ın güneybatı Belucistan eyaletindeki Quetta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden trene ateş edildiğini söyledi.

        Militan bir ayrılıkçı grup olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi ve güvenlik güçleri de dahil olmak üzere trendeki yüzlerce kişiyi rehin aldıklarını söyledi.

        Eyalet hükümetinden veya demir yollarından yetkililer kaç kişinin rehin alındığını açıklamadı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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