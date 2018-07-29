FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, 5 gün sonra kilisedeki Pazar Ayini için evinden çıktı.
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken adli kontrolle ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde pazar günleri yapılan ibadete katılarak eşi için dua etti.
Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, sabah saatlerinde eşinin tutuklanmadan önce görev yaptığı Diriliş Kilisesi'ne geldi. Pazar günleri 11.30 ile 13.30 arasında yapılan ibadete katılan Norine Brunson, yaklaşık 4 saat kilisede kaldı. Norine Brunson ve Diriliş Kilisesi'nde ibadete katılanlar rahip Andrew Craig Brunson için dua etti. İbadette Türkiye için de iyi dileklerde bulunuldu. Görüntü alınmasını istemeyen Norine Brunson, saat 15.30 sıralarında kiliseden ayrıldı.
ALIŞVERİŞ YAPTI
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson’ın 25 Temmuz’da adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınmasının ardından Papaz’ın eşi Norine Brunson ilk kez dışarı çıktı. Beş gündür eşiyle İzmir Alsancak’ta bulunan evlerinde kalan Norine Brunson, Pazar Ayini için kiliseye gitti. Papaz Brunson’un görev yaptığı İzmir Diriliş Kilisesi’nden eve dönüşünde kameralara yansıyan Norine Brunson, eşinin ev hapsinde bulunduğu evine girerken görüntülendi. Araç kullanmayan ve yürüyerek evine dönen Brunson’ın, market alışverişi yaptığı gözlendi.
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