Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ithalatta kota ve tarife kontenjanında patatesin gümrük tarife pozisyonu değiştirildi.
Karar gereğince 20 Nisan 2019 tarihine kadar tatlı patates haricindeki patateslerde gümrük vergisi sıfırlandı. Kararla, gümrükten muaf patates ithalatındaki tarife kontenjanı ise 200 bin ton ile sınırlandırıldı.
Şubat ayında açıklanan enflasyon rakamlarına göre patates fiyatı aylık yüzde 6.7 artmıştı. Patatesteki yıllık artış ise yüzde 135,1 olmuştu.
2018 yılı yaz aylarında gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden patates fiyatlarındaki yükselişin ardından Türkiye, kontrolüne geçen Suriye'deki bölgeden 4 bin ton patates ithal etmişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şöyle denildi:
"14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde, tabloda gümrük tarifesi pozisyonları (GTP) ve ismi belirtilen madde için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açıldı.Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır. Tarife kontenjanları miktarları bir takvim yılı için tahsis edilen miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden tahsis edilir.Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür"
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