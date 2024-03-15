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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz halde getirildi

        Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz halde getirildi

        Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:05 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:11
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        Pençe-Kilit'te 3 PKK'lı etkisiz halde getirildi
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        Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hala getirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

        Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

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        #Pençe-Kilit Operasyonu
        #PKKlı teröristler
        #Irak
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