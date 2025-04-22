Pendik'te fabrika yangını!
Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Giriş: 22.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:47
İstanbul Pendik'te palet fabrikasında yangın çıktı.
Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta faaliyet gösteren palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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