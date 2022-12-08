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Haberler Dünya Amerika Son dakika: Peru Cumhurbaşkanı Castillo Kongre'yi feshetti, daha sonra tutuklandı
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Peru Cumhurbaşkanı Castillo Kongre'yi feshetti, daha sonra tutuklandı

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, Kongre'nin hükümeti hedef aldığını öne sürerek acil durum hükümeti kurulduğunu açıkladı ve Kongre'yi feshetti. Castillo, ulusa sesleniş konuşmasından birkaç saat sonra Kongre tarafından görevinden azledilip gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Castillo ise cezaevine gönderildi

Son dakika: Peru Cumhurbaşkanı Castillo Kongre'yi feshetti, daha sonra tutuklandı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre'nin feshedildiğini ve acil durum hükümetinin kurulduğunu duyurdu. Castillo daha sonra özel kuvvetler tarafından gözaltına alındı.

Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içerisinde yeni anayasanın hazırlanacağını söyledi.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını ifade eden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla güçler dengesini bozdu." dedi.

Castillo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın talebine cevaben, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi tesis etmek için şu önlemleri kapsayan olağanüstü hal hükümeti kurma kararı aldık; Kongre'nin geçici olarak feshedilmesi ve olağanüstü bir acil durum hükümeti kurulması. 9 ayı geçmeyecek şekilde yeni bir anayasa hazırlamak üzere kurucu yetkilere sahip yeni bir Kongre için mümkün olan en kısa sürede seçim düzenlenmesi. Yeni bir Kongre kurulana kadar kanun hükmünde kararnameler yoluyla yönetim sürdürülecektir. Bugünden itibaren ulusal çapta 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yargı, savcılık, Anayasa Mahkemesi ve Ulusal Adalet Kurulu yeniden düzenlenecek."

Hakkında 17 ay içinde 3 kez gensoru önergesi sunulan Castillo, yolsuzluk yapmadığını ve Kongre'nin hükümetini devirmek için çalıştığını söyledi.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasından sadece birkaç saat sonra gözaltına alındı. Kongre üyeleri fesih kararını "darbe" olarak niteledi.

Peru Ulusal Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre Castillo, özel kuvvetler tarafından gözaltına alındı. Peru Ulusal Polis Teşkilatı , açıklamasında Castillo'dan 'eski cumhurbaşkanı' olarak söz etti.

Kongre'ye sunulan gensoru önergelerinde Castillo'nun görevde kalmasını savunan sol görüşlü Kongre üyesi Ruth Luque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bir darbe düzenlendi. Benim çağrım her zaman mevcut anayasal çerçevelere saygı duymaktan yana oldu. Pedro Castillo hükümeti artık demokratik bir hükümet değildir." ifadelerini kullandı.

Sağcı Kongre üyesi Jose Cueto da "Castillo'nun yaptığı bir darbedir. Hiç kimse gaspçı bir hükümete boyun eğmek zorunda değil. Ordu diktatörü değil, anayasayı destekleyecektir. (Castillo) Görevden alınacak ve her suçlunun yaşaması gereken kaderle yüzleşecek; ömür boyu hapis." ifadelerine yer verdi.

KONGRE, CASTILLO'YU GÖREVDEN ALDI

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledildi.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edildi.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" eylemleri gösterildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Peru'da, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, Kongre tarafından görevinden azledilip gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi.

Castillo, polisler eşliğinde arabaya bindirilerek, başkent Lima'ya bağlı Ate semtindeki Barbadillo Hapishanesine götürüldü.

Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

CASTİLLO HÜKÜMETİ'NDEN ARDI ARDINA İSTİFALAR

Peru Dışişleri Bakanı Cesar Landa, Twitter hesabından, "İnançlarıma, demokratik ve anayasal değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, Cumhurbaşkanı Castillo'nun Anayasa'yı ihlal ederek Kongre'yi kapatma kararı karşısında Dışişleri Bakanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa etmeye karar verdim." açıklamasını yaptı.

Castillo'nun kararını darbe olarak niteleyen ve bunu şiddetle kınayan Landa, bu kararda kendisinin dahlinin olmadığını belirtti ve uluslararası topluma Peru'da demokrasiyi destekleme çağrısında bulundu.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Kurt Burneo, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Hukukun üstünlüğü ihlal edildiği için, demokratik ilkelerime uygun olarak Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevinden geri alınamaz istifamı sunarım." ifadesine yer verdi.

Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Felix Chero Medina, Twitter hesabından, "Demokratik kurumsallığa saygı duyarak ve Kongre'nin kapatılıp ulusal olağanüstü hal hükümetinin kurulduğu açıklanması karşısında, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı olarak görevimden geri dönülmez bir şekilde istifa ediyorum." açıklamasında bulundu.

Çalışma Bakanı Alejandro Salas, Twitter hesabından, "ilkelerine bağlı olarak demokrasiye saygı duyduğu için görevinden istifa ettiğini" duyurdu.

Eğitim Bakanı Rosendo Serna Roman, istifasını "İnançlarıma ve demokratik değerlerime sınırsız saygı duyarak, Cumhurbaşkanı Castillo'nun Kongre'yi anayasaya aykırı şekilde feshetme kararı karşısında, Eğitim Bakanı pozisyonundan geri dönülmez şekilde istifa etmeye karar verdim." diyerek duyurdu.

İletişim ve Ulaştırma Bakanı Richard Tineo Quispe de "Demokrasiye saygılı ve ilkelerime uygun olarak ve Kongre'nin kapanışının ve ulusal olağanüstü hal hükümetinin kurulmasının duyurulması karşısında, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı olarak görevimden geri dönülmez şekilde istifa ediyorum." dedi.

ORDU ANAYASAL DÜZENE BAĞLI KALACAK

Castillo'nun, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kurulu anayasal düzene aykırı herhangi bir eylem, anayasa ihlali teşkil eder ve silahlı kuvvetler ile polis tarafından anayasaya uyumsuzluğa yol açar." ifadeleri kullanıldı.

Silahlı Kuvvetler ile polisin birlik içinde olduğu vurgulanan açıklamada, halka sakin olmaları çağrısı yapıldı.

KOLOMBİYA'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Kolombiya hükümeti Peru'daki taraflara diyalog çağrısı yaparken, Meksika ise Peru'da yaşananların Pasifik'teki istikrarı bozmayacağına inandığını belirtti.

Reuters'ın aktarmasına göre Castillo karşıtları gözaltının ardından Kongre binasının önünde toplanarak kutlamaya başladı.

YENİ CUMHURBAŞKANI DİNA BOLUARTE YEMİN ETTİ

Güney Amerika ülkesi Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun, Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden alınmasının ardından Boluarte, ülke tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

AA'nın haberine göre; Boluarte, alkışlar eşliğinde giriş yaptığı Kongre'deki konuşmasında, "Tanrı, ülke ve tüm Perulular adına yemin ederim ki cumhurbaşkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğim ve Peru'nun anayasasını 26 Temmuz 2026'ya kadar savunacağım." ifadesini kullandı.

Kurumlarda karşılığı bulunmayan bir darbe girişimi olduğunu vurgulayan Boluarte, "Büyük sorumluluğun bilincinde olarak bu görevi üstleniyorum ve ilk işim tüm Peruluları en kapsamlı şekilde birliğe çağırmaktır. Diyalog kurmak ve varmak bize bağlıdır. Tüm siyasi güçler arasında geniş bir diyalog çağrısı yapıyorum." dedi.

Boluarte, vatandaşların temel haklarına saygı göstereceklerini, hedeflerinin ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

DINA BOLUARTE KİMDİR?

Apurimac bölgesine bağlı Chalhuanca kasabasında 31 Mayıs 1962'de dünyaya gelen Dina Boluarte, San Martin de Porres Üniversitesinden avukat olarak mezun oldu ve aynı üniversitede lisans üstü eğitimini tamamladı.

Boluarte, siyasette ilk adımını 2018'de attı, Lima eyaletine bağlı Surquillo ilçesi belediye başkanlığı için adaylığını koydu ancak başarılı olamadı.

Aynı şekilde 2020'de Özgür Peru Partisi saflarında parlamento seçimlerine katılan Boluarte, yeterli oyu alamadı.

Boluarte, 29 Temmuz 2021'de dönemin Cumhurbaşkanı Castillo tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesinin onayıyla güçler dengesini bozdu." demişti.

CASTİLLO'NUN KARARI HÜKÜMETİNDE İSTİFALARI GETİRDİ

Castillo'nun kararından sonra Dışişleri Bakanı, Ekonomi ve Maliye Bakanı, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı, Çalışma Bakanı, Eğitim Bakanı, İletişim ve Ulaştırma Bakanı istifa etmişti.

ORDU VE POLİS, MEVCUT ANAYASAL DÜZENE BAĞLI KALACAK

Castillo'nun, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı belirtilmişti.

Silahlı Kuvvetler ile polisin birlik içinde olduğu vurgulanan açıklamada, halka sakin olmaları çağrısı yapılmıştı.

PERU'DA KONGRE, CASTİLLO'YU GÖREVDEN ALDI

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Castillo hakkında ikisi "suç örgütünün parçası olup olmadığına yönelik" 5 cezai soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılık, 12 Ekim'de Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla yolsuzluk yapmakla suçlamıştı.

Çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Castillo, Kongre'nin kendisine darbe yapmak istediğini birçok kez söylemişti.

Fotoğraf: AP

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