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HaberlerSağlıkSon dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ateş ölçme cihazlarının faydadan çok zarar varmış
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ateş ölçme cihazlarının faydadan çok zarar varmış

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, resmi kurumlarda, havaalanlarında, okullarda, kafeler-restoranlarda yapılan ateş ölçümlerinin faydadan çok zarar getirdiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ateş ölçümünün gereksiz olduğunu belirterek, "Ateş ölçülecek diye sıraya giriyorsunuz. O sırada insanlarla yakınlaşıyorsunuz. Bunun riski, ateş ölçerek içeri sokmayacağınız insanın riskinden daha yüksek. Bunun için içeri girerken ateş ölçümünü önermiyoruz çünkü çok az kişide ateş var" diye konuştu

Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ateş ölçme cihazlarının faydadan çok zarar varmış
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Meğer faydadan çok zararı varmış!
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HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınına ilişkin Habertürk'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, resmi kurumlarda, havaalanlarında, okullarda, kafeler-restoranlarda yapılan ateş ölçümlerinin faydadan çok zarar getirdiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ateş ölçümü için okullarda çocukların sıraya konulmasıyla ilgili "Hiç yapılmaması lazım" dedi.

"ATEŞ HASTALIĞI GEÇİRENLERİN YÜZDE 10'UNDAN AZINDA GÖRÜLÜYOR"

Prof. Dr. Ceyhan, "Pandemi Çin'de başladı. Çin'de başladığı zaman Çinliler ellerindeki verilerden çok yayın yaptılar. Ama kaç kişi belirtisiz geçiriyor, tedavi yöntemleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değillerdi. Ve maalesef onların yayınlarının yanlış sonuçları hala bazı şeyleri etkiliyor. Bir tanesi de bu. Önce denildi ki; ateş yüzde 70 kişide görülüyor. Hâlbuki ki o belirti gösterenlerin yüzde 70'i idi. Bugün biliyoruz ki bu hastalığı geçirenlerin yüzde 10'undan azında ateş görülüyor" açıklamasında bulundu.

"ATEŞ ÖLÇÜMÜNÜ ÖNERMİYORUZ"

Ateş ölçücüler bulaşıcılığı artırıyor mu, aslında gereksizler mi sorusuna Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu yanıtı verdi: "Gereksizliğin en büyük nedeni şu; değdirilmediği sürece hastalık bulaşmaz ama mesela bir yere gidiyorsunuz. Ateş ölçülecek diye sıraya giriyorsunuz. O sırada insanlarla yakınlaşıyorsunuz mecburen. Bunun riski ateş ölçerek içeri sokmayacağınız insanın riskinden daha yüksek. Bunun için içeri girerken ateş ölçümünü önermiyoruz çünkü çok az kişide ateş var. Ateş varsa Covid anlamına da gelmiyor. Sonbahara girdik artık solunum yolu enfeksiyonları arttı. Birçok başka nedenle ateşi yükselen insanları da gereksiz yere izolasyona alıyorsunuz, bir yere sokmuyorsunuz. Onun için girişlerde ateş kontrolü yapmak hiç doğru değil."

TERMAL KAMERALAR OLABİLİR

Prof. Dr. Ceyhan, "Havaalanlarındaki gibi termal kameralar ölçebilir bunun bir zararı yok ama bekletiliyorsa, insanların yaklaşmasına neden oluyorsa risklidir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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