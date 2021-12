Prof. Dr. Ömer Özkan'dan açıklama! Asiye'den haber var! 0:00 / 0:00

Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı.

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra cumartesi sabahı erken saatlerde Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi.

4 SAATLİK DOKU NAKLİ YAPILDI

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Asiye Ateş'e, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından dün yaklaşık 4 saatlik ameliyatla doku nakli yapıldı.

"HAYATİ ÖNEMİ OLDUĞU İÇİN DOKU NAKLİNİ ÖNE ALDIK"

Prof. Dr. Ömer Özkan, minik Asiye'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özkan, "Asiye'nin ciddi bir doku dekefti ve ciddi bir yaralanması vardı. Hayati riski vardı. Gaziantep'te aslında gayet güzel müdahale edilmişti. Bakımı yapılmıştı. İleri tedavi için bize geldiğinde ciddi doku eksiklikleri var. Devletin üst otoritesi Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız çok yakından ilgilendi biz elimizden geldiğince onları yakın takip ettik. Bir miktar hayati önemi olduğu için de doku naklini biraz öne aldık ve dün ilk ameliyatını yaptık. Başarılı geçti. Hasta takip ediliyor" dedi.

"DOKULAR SIRTI VE BACAĞINDAN ALINDI"

Asiye'ye yapılan doku nakli ameliyatında, dokuların sırtından ve bacağından alındığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Ek doku talebi gerekebilir. Bakacağız. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Beyinde şu anda bir hasar yok.

Ama ilerde enfeksiyon olur mu takip edeceğiz. İşitme ve his kaybı olup olmadığını takip edeceğiz. Öncelikle hayati dokularını naklettik. Şu an gayet iyi, yoğun bakımda izleniyor. Ailesiyle de görüştüm. Şu an için bir sıkıntı yok" diye konuştu.

"ASİYE'Yİ GÜLER YÜZLE EVİNE UĞURLAMAK İÇİN TEDAVİMİZ SÜRECEK"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Prof. Dr. Özkan paylaşımında, "Gaziantep'te köpek saldırısında yaralanan Asiye kızımız, üniversitemiz hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyat edildi. Durumu iyi. Ancak onu sağlıkla, güler yüzle evine uğurlamak için tedavimiz sürecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da süreci yakından takip ediyor" ifadelerine yer verdi.

HAYATİ BULGULARI STABİL

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi. Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam ediyor. Hayati bulguları da stabil" dedi.

VALİ YAZICI: BU AKŞAM YA DA YARIN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Prof. Dr. Ömer Özkan'dan Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Asiye'nin durumu hakkında açıklama yapan Vali Yazıcı, "Asiye kızımızın annesi, babası, dedesi ve halası buradaydı. Moralleri iyi şükürler olsun. Dün dünya çapındaki ünlü hocamız Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın başarılı operasyon geçirdiğini değerlendiriyoruz. Ömer hocamızla da konuştuk. Şu an yoğun bakımda, henüz uyandırılmadı. Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ömer hocam başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. Tabii ki çok ciddi manada doku zedelenmeleri olduğu için önümüzdeki aylarda yeni operasyonların yapılması gerekecek. Ailenin durumu ve moralleri iyi. Cuma gecesinden beri kendilerini misafir ediyoruz. Önce anne ve babaları geldi, sonra büyük babası ve ablasıyla geldiler. İnşallah bu feci olayı bir daha yaşamayız" dedi.

"ASİYE KIZIMIZ GÜZEL GÜNLER GÖRECEK"

Vali Yazıcı, şöyle devam etti: "Herkesin çok dikkatli olmasını istiyoruz. Hayvanseverlerin de hayvanı olanların da mutlaka hassas ve dikkatli olmaları gerektiğini değerlendiriyoruz. Asiye´miz kurtulacak. İnşallah, güzel günler onu bekliyor. Biz de inanıyoruz. Başarılı operasyon geçirdi. Akdeniz Üniversitesi'nin bu konudaki Türkiye'deki en iyi yer olduğunu, Ömer hocamızın bu konuda uzman ve profesyonel olduğunu bizzat hasta yakınlarından kendim dinledim. Hocamıza da üniversitemize de güveniyorlar."

Vali Yazıcı, Asiye'nin ailesiyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Cumartesi sabah geldiler, misafir ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üniversitemiz de gerekli her şeyi yapıyor. Teknik konularda aileyle alakadar oluyoruz. Arkadaşlarımız onlarla birlikte herhangi bir ihtiyaçları olmadığını ifade ettiler" diye konuştu.