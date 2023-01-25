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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Restoranın deposunda çıkan yangında öldü!
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Bağcılar'da restoranın deposunda yangın: 1 ölü

İstanbul Bağcılar'da bir restoranın deposunda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında ise bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Son dakika: Restoranın deposunda çıkan yangında öldü!
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DHA

Bağcılar'da bir restoranın depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, bir kişinin cansız bedeni bulundu.

DHA'nın haberine göre üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Yangın, saat 06.00 sıralarında bir restoranın depo kısmında bilinmeyen nedenle çıktı. İddiaya göre, yangını gören çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, depoda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yangın çıkan yerde yaptıkları çalışmanın ardından tabuta alınan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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