DHA'nın haberine göre üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

Bağcılar'da bir restoranın depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, bir kişinin cansız bedeni bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Yangın, saat 06.00 sıralarında bir restoranın depo kısmında bilinmeyen nedenle çıktı. İddiaya göre, yangını gören çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, depoda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.