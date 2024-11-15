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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Rize deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Rize’de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Rize'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Rize depremi büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberi... Malatya'nın ardından Rize deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Rize'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 15 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Rize deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, Rize deprem son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:29
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        Rize deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.02’de Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Rize deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. 15 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi inceleniyor. Peki, Rize’de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, detaylar…

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        SON DAKİKA: RİZE’DE DEPREM!

        Malatya’da meydana gelen depremin ardından bir deprem haberi de Rize’den geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.02'de Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

        4.7 büyüklüğündeki deprem, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        RİZE DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:4.7 (Mw)

        Yer:Hemşin (Rize)

        Tarih:2024-11-15

        Saat:12:02:00 TSİ

        Enlem:41.005 N

        Boylam:40.90139 E

        Derinlik:12.85 km

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        AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

        Rize'de meydana gelen deprem sonrası AFAD, ''Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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        RİZE’DEN FAY HATTI GEÇİYOR MU, RİZE’DE DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

        Rize’de meydana gelen sarsıntı, kentin deprem tehdidi altında olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

        Rize, Deprem Araştırma Dairesi’nin hazırladığı Deprem Bölgeleri Haritası’nda dördüncü derece deprem bölgesi olarak geçiyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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