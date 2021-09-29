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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Rus kadın turist sevgili kurbanı - Muğla haberleri
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Rus kadın turist sevgili kurbanı! Başına şişe vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova ile erkek arkadaşı İ.S.'nin tartışması cinayetle bitti. Erkek arkadaşının başına içki şişesiyle vurduğu Rus kadın hayatını kaybetti

Son dakika: Rus kadın turist sevgili kurbanı - Muğla haberleri
Rus kadın turist sevgili kurbanı!
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AA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde erkek arkadaşının başına içki şişesiyle vurduğu Rusya uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

İÇKİ ŞİŞESİ İLE SALDIRDI

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S., odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu.

Şüphelinin daha sonra kız arkadaşını öldürdüğünü otel yönetimine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli İ.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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