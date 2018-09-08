Rus savaş uçakları İdlib bölgesinin güneyindeki Hama’ya bağlı Han Şeyhun ilçesine saldırı düzenledi. Rus uçaklarına karadan destek veren Suriye ordusu da İdlib’in güneyindeki Sihal, Serc ve Huvayn el Kebir köylerine topçu atışı yaptı.

Suriye sınırına asker sevkiyatlı devam ederken, Rus savaş uçakların bombaladığı İdlib'den kaçan çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 2 bin kişi, Türkiye sınırına 200 metre mesafede kurulan çadırlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşmeler yaptıktan sonra, üç lider Tahran'daki tarihi zirvede ortak açıklamada bulunurken, Suriye'yi ele aldı. Liderler 12 maddelik bildiri hazırladı.

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in Suriye'den son durumu bildirdiği haberinde de verdiği bilgiye göre, kendilerini enkaz hükümeti olarak adlandıran siyasi grupların bir araya gelmesi beklenirken, aynı zamanda siyasi partilerin oluşturduğu İdlib parlamentosu toplanarak Tahran görüşmesini ele alacaklar.

SİLAH BIRAKMAYABİLİRLER

Dün akşam 7'si çok önemli olan siyasi grupların 12 temsilcisi bir araya gelmişti. Hem ağır silahlara sahip olmaları bakımından hem de sahadaki hareket kapasitesi oldukça yoğun olan bu grupların, henüz bir sonuç çıkmasa da, genel eğiliminin silahların bırakılması yönünde bir karar vermeyecekleri yönünde.

Özellikle Astana zirvesi boyunca yapılan görüşmeler, son olarak Tahran'daki zirvede sadece radikal grupların değil, aynı zamanda diğer muhalif grupların da silah bırakması istenmişti. İçerideki gruplar silah bırakmaya niyetli olmadıkları için, bir araya gelinceye kadar bir arada görüşmeler gerçekleştirecekleri düşünülüyor. Sivillerin güvenilir bir şekilde koridorlar oluşturularak çıkarılması, İdlib'in hem doğusu hem batısı gem güneyi kuşatılmış durumda olduğu ve Esad'a bağlı 28 bin askeri güç bulunduğu için şu an pek koordineli durmuyor.

Atme hattı Türkiye sınırında bulunduğu için, milli güvenlik açısından çok önemli. Atme'de 1 milyon 200 bin sivil yaşıyorken, dün bu kampa 5 bin kişi daha katıldı. Suriye'deki göç dalgasını kendi sınırlarına çekmek istemeyen Türkiye, Afrin'deki Cinderes bölgesinde 1 milyon insanı barındırabilecek bir fizibilite çalışması yaptı.

ESAD REJİMİ VARİL BOMBASINDAN VAZGEÇMİYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığını açıkladı.

SNHR, Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere ağustosta düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, rejim güçlerinin geçen ayki saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığı ve bu saldırılarda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rejim güçlerinin geçen ay İdlib'e 53, Dera'ya 8, Hama'daki sivil yerleşimlere de 6 kez varil bombası saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde rejim güçlerinin kullandığı toplam varil bombası sayısı ise 3 bin 503 olarak açıklandı.

VARİL BOMBALARININ MALİYETİ DÜŞÜK, ETKİSİ BÜYÜK

Rejim, düşük maliyetine (yaklaşık 50 dolar) karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ve büyük yıkımların ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

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