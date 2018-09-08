SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İdlib
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Son dakika... Rus savaş uçakları İdlib'i yeniden vurdu!

Son dakika... Üç liderin İdlib'i ele aldığı zirvenin ardından Rus savaş uçakları yeniden İdlib'e saldırmaya başladı. Suriye ordusunun karada top atışı desteğiyle Rus uçakları İdlib'in güneyine saldırı düzenledi. Habertürk muhabiri Çetiner Çetin de İdlib'deki son durumu anlattı

08.09.2018 - 13:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rus savaş uçakları İdlib bölgesinin güneyindeki Hama’ya bağlı Han Şeyhun ilçesine saldırı düzenledi. Rus uçaklarına karadan destek veren Suriye ordusu da İdlib’in güneyindeki Sihal, Serc ve Huvayn el Kebir köylerine topçu atışı yaptı.

Suriye sınırına asker sevkiyatlı devam ederken, Rus savaş uçakların bombaladığı İdlib'den kaçan çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 2 bin kişi, Türkiye sınırına 200 metre mesafede kurulan çadırlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşmeler yaptıktan sonra, üç lider Tahran'daki tarihi zirvede ortak açıklamada bulunurken, Suriye'yi ele aldı. Liderler 12 maddelik bildiri hazırladı.

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in Suriye'den son durumu bildirdiği haberinde de verdiği bilgiye göre, kendilerini enkaz hükümeti olarak adlandıran siyasi grupların bir araya gelmesi beklenirken, aynı zamanda siyasi partilerin oluşturduğu İdlib parlamentosu toplanarak Tahran görüşmesini ele alacaklar.

SİLAH BIRAKMAYABİLİRLER

Dün akşam 7'si çok önemli olan siyasi grupların 12 temsilcisi bir araya gelmişti. Hem ağır silahlara sahip olmaları bakımından hem de sahadaki hareket kapasitesi oldukça yoğun olan bu grupların, henüz bir sonuç çıkmasa da, genel eğiliminin silahların bırakılması yönünde bir karar vermeyecekleri yönünde. 

Özellikle Astana zirvesi boyunca yapılan görüşmeler, son olarak Tahran'daki zirvede sadece radikal grupların değil, aynı zamanda diğer muhalif grupların da silah bırakması istenmişti. İçerideki gruplar silah bırakmaya niyetli olmadıkları için, bir araya gelinceye kadar bir arada görüşmeler gerçekleştirecekleri düşünülüyor. Sivillerin güvenilir bir şekilde koridorlar oluşturularak çıkarılması, İdlib'in hem doğusu hem batısı gem güneyi kuşatılmış durumda olduğu ve Esad'a bağlı 28 bin askeri güç bulunduğu için şu an pek koordineli durmuyor. 

Atme hattı Türkiye sınırında bulunduğu için, milli güvenlik açısından çok önemli. Atme'de 1 milyon 200 bin sivil yaşıyorken, dün bu kampa 5 bin kişi daha katıldı. Suriye'deki göç dalgasını kendi sınırlarına çekmek istemeyen Türkiye, Afrin'deki Cinderes bölgesinde 1 milyon insanı barındırabilecek bir fizibilite çalışması yaptı.

ESAD REJİMİ VARİL BOMBASINDAN VAZGEÇMİYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığını açıkladı.

SNHR, Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere ağustosta düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, rejim güçlerinin geçen ayki saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığı ve bu saldırılarda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rejim güçlerinin geçen ay İdlib'e 53, Dera'ya 8, Hama'daki sivil yerleşimlere de 6 kez varil bombası saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde rejim güçlerinin kullandığı toplam varil bombası sayısı ise 3 bin 503 olarak açıklandı.

VARİL BOMBALARININ MALİYETİ DÜŞÜK, ETKİSİ BÜYÜK

Rejim, düşük maliyetine (yaklaşık 50 dolar) karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ve büyük yıkımların ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X