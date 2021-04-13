Rusya ABD'yi uyardı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Rusya ve Kırım'dan uzak durması konusunda uyardı.

Reuters'ın Rus Interfax haber ajansını kaynak gösterdiği haberinde, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ryabkov, "Moskova ABD'yi, herhangi bir olay çıkması riski çok yüksek olduğu için Rusya ve Kırım’dan uzak durması konusunda uyardı.

Ryabkov, Ukrayna ile gerilimin arttığı bu dönemde, ABD’nin iki savaş gemisinin Karadeniz'e konuşlandırmasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Ryabkov ayrıca Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki sakinleri korumaya devam edeceğini söyledi.

"NATO ÜLKELERİNİN KARADENİZ'DE FAALİYETLERİ ARTTIĞINI" SAVUNDU

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz'e girecek ABD gemilerinin, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmaları gerektiğini söylemişti.

NATO ülkelerinin Karadeniz’deki faaliyetlerinin son dönemde arttığını savunan Gruşko, "Bu tür faaliyetlerin, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri için sınırlamaları ve kalış sürelerini belirleyen Montrö Sözleşmesi hükümlerine sıkı sıkıya bağlı olarak yürütülmesi önemlidir." dedi.

Gruşko, Karadeniz'de güvenliği sağlama sorumluluğunun, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerce sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Karadeniz'de güvenliği sağlama sorumluluğunun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü de dahil olmak üzere, bunun için gerekli tüm araçları yaratan Karadeniz devletlerine ait olduğunu varsaymaya devam ediyoruz." yorumunda bulundu.

ABD TÜRKİYE'YE BİLDİRİMDE BULUNDU

Öte yandan diplomatik kaynaklar 9 Nisan'da, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını da belirtti.