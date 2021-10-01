Rusya'da rekor can kaybı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya KORONA CANAVARI... Son dakika: Son 24 saatte 887 kişi hayatını kaybetti!
ABONE OL

Rusya'da rekor can kaybı: Son 24 saatte 887 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti!

Rusya'da son 24 saatte 887 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle salgınının başlangıcından "günlük en yüksek" can kaybı sayısına ulaşıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkedeki Kovid-19 durumunun "endişe verici" olduğunu belirtti

KORONA CANAVARI... Son dakika: Son 24 saatte 887 kişi hayatını kaybetti!
Rusya'da rekor can kaybı!
0:00 / 0:00
AA

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 887 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken vakalarda artış yaşanıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 887 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı ve virüs kaynaklı ölü sayısı 208 bin 142'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüsten iyileşen kişi sayısı ise 19 bin 955 artışla 6 milyon 692 bin 722'ye ulaştı.

RUSYA'DA 19 TEMMUZ'DAN BU YANA "EN YÜKSEK" GÜNLÜK VAKA SAYISI

Son 24 saatte 24 bin 522 kişide virüse rastlanmasıyla 19 Temmuz'dan bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 7 milyon 535 bin 548'e yükseldi.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü ülkede, eylül başında günlük vaka sayısı 19 binin altında iken 16 Eylül'de 19 binin üzerinde görüldü.

23 Eylül'de 21 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı 29 Eylül'de 22 bin 430, dün ise 23 bin 888 olarak açıklandı.

MOSKOVA'DA SON 24 SAATTE 64 VİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 993 artarak 1 milyon 637 bin 913’e, virüsten ölenlerin sayısı da 64 artışla 29 bin 44'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

"SALGIN DURUMU ENDİŞE VERİCİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 durumunun "endişe verici" olduğunu ve her bölgede salgın durumuna göre farklı önlemler alındığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da ülkede Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığını ancak "tam kapanma"ya gidilmeyeceğini söyledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Türkiye-Yunanistan istişari görüşmeleri 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak
DÜNYA Yunanistan ile istişari görüşmeler 6 Ekim'de ...
SON DAKİKA: Romanya'da hastane yangını: Hayatını kaybedenler var!
DÜNYA Romanya'da hastane yangını!
SON DAKİKA: Hakkında tutuklama kararı bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı 8 yıl sonra ülkesine döndü
DÜNYA 8 yıl sonra ülkesine döndü
10 senatörden Biden’a mektup
DÜNYA 10 senatörden Biden’a mektup
FIRLATTILAR! Son dakika: Kuzey Kore'den dünyayı alarma geçiren füze denemesi
DÜNYA Kuzey Kore'den tansiyonu yükseltecek adım!
SON DAKİKA: Dışişleri'nden Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına yanıt
DÜNYA Dışişleri'nden Yunanistan Savunma Bakanı'na yanıt
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne sordu? Son dakika: Kitabı çıkmadan olay oldu
DÜNYA ABD'de Trump kitabı: Erdoğan'a ilginç soru
SON DAKİKA: ABD'de anketlerde Başkan Joe Biden düşüşte, Başkan Yardımcısı Harris yükselişte
DÜNYA ABD'de anketlerde Biden düşüşte, Harris yükselişte
ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti
DÜNYA Amerikan ordusunda geçen yıl 580 asker intihar etti
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den yargıya çağrı: "Yolsuzluğa karışanları yargılayın"
DÜNYA Yargıya çağrı yaptı: "Yolsuzluğa karışanları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.