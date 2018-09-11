Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Türkiye ile Suriye konusundaki pozisyonlarında farklılıklar olabileceğini, ancak tarafların ortak payda arayışında olduğu açıklamasında bulundu.

Ryabkov "Türkiye, Rusya gibi ciddi ulusal öncelikleri, çıkarları olan bir ülke. Pozisyonlarımız yüzde 100 uyuşmasa da, bu normal bir durum. Ortak payda bulunması için diplomasi, siyaset ve askeri diplomasi kullanılıyor. Ortak bir payda bulunmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Ryabkov "Suriye'de teröristler tarafından bir kimyasal saldırı provokasyonu gerçekleştirilebileceği ve bunun sonrasında Şam'ın suçlanarak ardından saldırıların geleceği konusunda uyarıyoruz" dedi.

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