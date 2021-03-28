Putin'den aşı olduktan sonra ilk açıklama! 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Salı günü koronavirüs aşısı vurulduktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Rossiya 1 TV kanalına açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Aşıdan sonraki sabah uyandım ve

kaslarımda hafif bir ağrı hissettim gibi geldi. Ateşim ölçüldü ve vücut ısım normaldi. Ayrıca iğnenin vurulduğu noktada da rahatsız bir his vardı" dedi.

Rus lider Putin, yaz sonunda kadar aşılamanın da etkisinde ülkede sürü bağışıklığı olmasını beklediğini vurguladı.

Putin, üç Rus aşısından hangisini vurulduğunu bilmediğini sadece doktorunun bunu bildiğini söyledi.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 88 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 4 milyon 519 bin 832'ye yükseldi.

366 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 97 bin 740'a ulaştı.