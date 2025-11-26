Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Rusya: ABD, Ukrayna Barış Planı'nın son halini iletti | Dış Haberler

        Son dakika: Rusya: ABD, Ukrayna Barış Planı'nın son halini iletti

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı Ushakov, ABD'li yetkililerden Trump yönetiminin oluşturduğu Ukrayna Barış Planı'nın en son taslağını aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: ABD, Ukrayna Barış Planı'nın son halini iletti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'li yetkililerle doğrudan görüşen danışmanı Ushakov, ABD'li yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin oluşturduğu Ukrayna Barış Planı'nın güncel versiyonunu kendilerine ilettiğini duyurdu.

        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı Haberi Görüntüle

        Ukraynalı ve Amerikalı yetkililerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de görüştüklerini ancak bu görüşmede Ukrayna Barış Planı'nı konuşmadıklarını söyleyen Ushakov, "Ukrayna Barış Planı henüz kimseyle ayrıntılı olarak görüşülmedi" dedi.

        ABD ve Rusya, Ukrayna Barış Planı konusunda son 1 haftadır sık sık görüşüyor. Ukrayna ve Avrupalı yetkililer de ABD ile görüşerek "Rusya yanlısı" bulunan ilk Trump planını revize etmek istiyor.

        ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la süren görüşmeleri, Rus lider Putin'in danışmanı Ushakov yürütüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!