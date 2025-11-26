Son dakika: Rusya: ABD, Ukrayna Barış Planı'nın son halini iletti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'li yetkililerle doğrudan görüşen danışmanı Ushakov, ABD'li yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin oluşturduğu Ukrayna Barış Planı'nın güncel versiyonunu kendilerine ilettiğini duyurdu.

Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı Haberi Görüntüle

Ukraynalı ve Amerikalı yetkililerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de görüştüklerini ancak bu görüşmede Ukrayna Barış Planı'nı konuşmadıklarını söyleyen Ushakov, "Ukrayna Barış Planı henüz kimseyle ayrıntılı olarak görüşülmedi" dedi.

ABD ve Rusya, Ukrayna Barış Planı konusunda son 1 haftadır sık sık görüşüyor. Ukrayna ve Avrupalı yetkililer de ABD ile görüşerek "Rusya yanlısı" bulunan ilk Trump planını revize etmek istiyor.

ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la süren görüşmeleri, Rus lider Putin'in danışmanı Ushakov yürütüyor.