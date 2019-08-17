Edirne'de gece yarısı aniden yağan sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle bir düğün yapılan bir salon ile bazı ev ve iş yerini su bastı. Ayrıca cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle biri polis olmak üzere çok sayıda araç mahsur kaldı. Polis, suyla dolu caddeleri trafiğe kapatırken, belediye tahliye çalışması başlattı.

Edirne'de gece yarısı etkili olan ve zaman zaman şiddetini artırarak yağan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte rögarların taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kente devriye gezen bir polis aracı ile çok sayıda araç, yağmur suları nedeniyle göle dönüşen cadde ve sokaklarda mahsur kaldı. Motor kısmı su aldığı için yolda kalan polis aracındakiler, telsiz anonsu ile yardım istedi. Cadde ve sokaklardaki araçlar, belediye ekipleri ile vatandaşların çabası ile kurtarıldı. Polis, suyla dolan cadde ve sokaklara şerit çekerek, trafiğe kapattı.

KIR DÜĞÜNÜNDE DAVETLİLER ISLANDI

Bu arada Edirne'de açık havada organize edilen düğüne katılanlar ise sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle düğün erken sona ererken davetliler, ıslandı. Masa ve sandalyelerin bir bölümü sular altında kalınca davetliler, ayakkabılarını ellerine alarak düğün yerinden uzaklaştı. Davetliler ve düğün sahipleri, salon sahibi ile belediyeyi suçladı.

KÖPÜK MAKİNASIYLA YAĞMUR SUYUNU BOŞALTTILAR

Edirne'de bir organizasyon firmasının bodrum katını da su bastı. İş yeri sahibi ve çalışanları köpük makinesi ile suyu boşalttı. Köpük makinesinden çıkan köpükler ise ilginç görüntü oluşturdu. Firması sahibi ve çalışanları görüntü çekip internette paylaştıkları videoda, 'yaşadığımız taşkını eğlenceye çevirelim dedik' diyerek iş yerlerindeki yağmur boşaltma çalışmalarına yer verdi. Ayrıca kentte birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları da sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suyu boşaltmak için büyük çaba sarf etti.

BURSA'DA UYARILAR İŞE YARAMADI

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Mudanya yolu göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan 6 kadının poşetle sağanak yağıştan korunmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.

Bursa'da Valilik dün uyarı yapmıştı. Öğle saatlerinde sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Sağanak yağmura, bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aşırı yağmur sebebiyle vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise, yağmura aldırış etmeden yoluna devam etti.

KAFALARINA POŞET GEÇİRDİLER

Öte yandan kameraya yansıyan ilginç görüntülerde 6 kadının başına poşet geçirdiği görüldü. Yağmurdan korunmak için başlarına poşet geçiren kadınlar, ilginç görüntü oluşturdu. Yağmur sebebiyle vatandaşların ıslanmamak için koşturmaları da kameraya yansıdı.

MUDANYA YOLU GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağmur sebebiyle sel suları altında kalan Mudanya Bursa yolunda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri rögar ve mazgalları temizlemeyince yollar göle döndü. Araç sürücüleri ise karayolunun göle dönmesi sebebiyle ilerlemekte güçlük yaşadı. Araçlarına su dolan bazı sürücüler ise hasar sebebiyle karayolları yetkililerine tepki gösterdi.

GEMLİK AÇIKLARINDA HORTUM PANİĞİ

Öte yandan, Gemlik Körfezi Kumla Sahili yakınlarında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden olurken bu sırada denizde olan tatilciler sahili boşalttı. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede sağanak etkisini gösterdi.

ÇANAKKALE SOKAKLARINDA BOT

Çanakkale'de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çektiği görüldü.

Sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası sanayi sitesindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Durumu fark eden vatandaşlardan birisinin botunu alarak su birikintisi üzerinde kürek çekmeye başlaması renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşın su birikintisi üzerindeki botla yolculuğu bir arkadaşı tarafından görüntülendi.

SUSURLUK'U DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Susurluk'ta, öğle saatlerinde, etkili olan sağanak nedeniyle yolları, evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, trafik akışında aksamalar yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına, iş yerlerinin önlerindeki tentelerin altına girerek korunmaya çalıştı. İş yeri sahipleri de yağmur sularının dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba gösterdi.