İzmir'de 11 kişi ölmüştü! 4 kişi daha zehirlendi!

DHA

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 11 kişi hayatını kaybetti.

4 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre öte yandan, dün akşam saatlerinde sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 kişi tedaviye alındı.

KIRIKKALE'DE DE 7 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Kırıkkale'de de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle son üç günde 8 kişi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne başvurmuştu. Hastanede tedavi altına alınan 8 kişiden 7'si, H.V, M.Ö, A.B, Y.M, İ.Y, C.D. ve Ü.G. hayatını kaybetti. Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.