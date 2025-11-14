Habertürk
        Şam'da bir patlama meydana geldi | Dış Haberler

        Şam'da patlama meydana geldi

        Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonucu 1 kadının yaralandığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 22:14 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:15
        Şam'da patlama meydana geldi
        Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesine art arda füze saldırıları düzenlendiği bildirildi.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "Şam'daki bölgelere yönelik hain saldırı, mobil bir platformdan fırlatılan füzeler kullanılarak gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

        Haberde, hafif yaralı bir kadının hastanede tedavi altına alındığı bilgisi verildi.

        Ajans daha önce geçtiği haberde, Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyulduğunu belirtmişti.

